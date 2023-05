Buď chlap (bio senior)

Příběh Pavla, který se snaží překonat sám sebe a stát se opravdovým chlapem.

Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým chlapem stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše od sekání dříví po svádění žen. Podaří se Pavlovi překonat sama sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží? (Bioscop)



Režie: Michal Samir

Scénář: Michal Samir

Kamera: Milan Chadima

Hudba: Jiří Burian

Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ivana Chýlková, Igor Bareš, Naďa Konvalinková, David Prachař