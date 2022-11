Monstrosity, Origin Reject the sickness, Intrepid

Legendární MONSTROSITY dorazí do Ostravy oslavit 30 let od vydání desky Imperial doom, ke které si připravily speciální set právě z této desky! Další kapelou tohoto večera budou ORIGIN, kteří vůbec poprvé v Evropě představí nové album Chaosmos. Role předskokanů se tentokrát ujmou REJECT THE SICKNESS a INTREPID