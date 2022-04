Panství Downton: Nová éra

_filmové pokračování šlechtického rodu Crawleyů / hrají Maggie Smith, Michelle Dockery, Imelda Staunton a další



Velká Británie / USA, 2022, 125‘, 12+

Podrobnější popis:

Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky Violet (Maggie Smith) ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva, že se Violet stala dědičkou zámku v jižní Francii, který jí odkázal muž, s nímž se setkala v mládí. Co se mezi těmi dvěma mohlo odehrát, že si na ni po tolika letech vzpomněl ve své závěti a odkázal jí takové bohatství? Část rodiny nadšeně vyráží na Francouzskou riviéru, aby nově nabytou nemovitost prozkoumala, skeptický Violetin syn Robert (Hugh Bonneville) má však podezření, že se za dědictvím zámku může skrývat příběh, který by raději neslyšel. Vlády na Downtonem se po dobu Robertovy nepřítomnosti ujala jeho nejstarší dcera Mary (Michelle Dockery), která se musí vypořádat s invazí amerických filmařů, kteří v kulisách nádherného zámku hodlají natočit pravý hollywoodský biják. Střet upjatých britských tradic s americkou bezstarostností a rovnoprávností by mohl mít jen těžko zábavnější podobu, zvlášť když se do filmového natáčení aktivně zapojí i obyvatelé a zaměstnanci panství.

Režie: Simon Curtis

Scénář: Julian Fellowes

Kamera: Andrew Dunn