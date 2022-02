Muž zbavený tíže (s hostem)

_režisér Josef Císařovský se v dokumentu vydává po stopách malíře Kamila Lhotáka / před projekcí krátce vystoupí doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D. / v rámci cyklu _O filmu jinak



Česko, 2021, 70‘, mládeži přístupný

Podrobnější popis:

Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se skrývá znepokojující magnetismus vzpírající se logickému vysvětlení. Dokumentární film Muž zbavený tíže hledá dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér Josef Císařovský se s pomocí umělcova syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život. Existovala vůbec „tajemná ohrada snů“ s dírou po suku, jíž nahlížel do dílny, kde se na periferii města opravovala auta a letadla? A pokud ano, kde stála? Kým je onen „muž zbavený tíže“, který si vykračuje vzduchem? Je to on sám? Víme, že jedním silným impulsem pro malého Kamila Lhotáka byla pražská výstava v roce 1891, na které došlo k zřícení horkovzdušného balónu Kysibelka. Lhotáková touha zbavit se zemské tíže se pak prosazovala v celé řadě jeho dalších děl. Stejně jako jeho láska k starým automobilům a nejrůznějším vznášedlům, k magickému Českému středohoří i opuštěným periferiím a tajemstvím skrytými za ohradami. Jeden vypadlý suk tak spojuje celý sled asociací, vzpomínek a snových výjevů. Autoportrét Kamila Lhotáka levitujícího nad Ohradou snů se proměňuje v Muže zbaveného tíže, který se nakonec snáší k zemi jako vzkaz z nebes v podobě novinového útržku.