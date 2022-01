Michal Škapa - Starman - Opava

There’s a starman waiting in the sky

He’d like to come and meet us

But he thinks he’d blow our minds

Tam je Starman a čeká na obloze

rád by nás navštívil

ale myslí si, že nám to odpálí mozek…

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta nebo-li Davida Bowieho. Jeho texty jsou jednou z inspirací k vytvoření světelného objektu na střechu opavského Domu umění. Vertikální protáhlá přístavba, která se zvedá z terasy a přiléhá k domu, může připomínat právě odpalovací rampu pro rakety cestující ke hvězdám. Hvězdám, které reprezentují naše sny a touhu po poznání něčeho, co nás přesahuje, možná nových světů a bytostí.

