„A i kdyby ten bagrista zas ráno přišel a rozjezdil to tady napadrť, budu vědět, že nad nima jde vyhrát! Radegaste, ty to vidíš! Vítězství! Kluci, tohle pivo je na mě!“

Na cestě táhnoucí se odkudsi kamsi vyrostlo kdysi dávno kamenné stavení: hospoda. Svatyně všech žíznících a hladovějících, místo, kde je možné prožívat pocity hluboké sounáležitosti v radostném společenství přátel, příště zas rozjímat v tichu takřka posvátném… Jako by tu stála odjakživa a na věky věků.

Ambiciózní plán nového starosty však jednoho dne otřese i těmi největšími jistotami: hospoda musí ustoupit rozvoji, na jejím místě bude vybudováno něco lepšího, modernějšího, zkrátka „něco pro lidi“.

Skupina nejvěrnějších štamgastů se proto rozhodne vzít situaci do vlastních rukou, možná i za cenu nasazení vlastních životů. Slova a sliby, vyřčené ve svatyni, však nelze podceňovat, a tak se štamgasti ocitnou v situaci o mnoho komplikovanější, než je záchrana jedné hospody – mají možnost ovlivnit osud celého lidstva. Stačí jen přijít na to, co udělat, aby to bylo skutečně „něco pro lidi“.

Hříčka Něco pro lidi je vtipným podobenstvím o smyslu (hospodského) světa. Její autor, šéf činohry NDM, ji napsal na míru konkrétním hercům, na míru současné době a na míru místu, kde se bude inscenace odehrávat: Divadelnímu klubu v Divadle Jiřího Myrona, který se nachází až pod střechou této budovy, tedy téměř na dotek nebesům a pivnímu bohu Radegastovi.



Světová premiéra 15. října 2021 v Divadelním klubu Divadla Jiřího Myrona