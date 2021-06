Měsíc autorského čtení: Peter Repka: Dych z plných pľúc

Narodený v roku 1944 v Bratislave. Po absolvovaní Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave pracoval do roku 1970 ako redaktor časopisu Mladá tvorba. V roku 1973 sa presťahoval do Nemecka, kde sa venuje obchodnej činnosti. Spoločne s I. Laučíkom a I. Štrpkom príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Po časopisecky publikovaných veršoch debutoval v almanachu mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva…(1963). Autor básnických zbierok Sliepka v katedrále (1969), Že-lez-ni-ce (1992), Priateľka púšť (1996),Karneval v kláštore (2002) či Relikvie anjelov (2006); reportážnej tvorby Vstaň a choď(1998). Výber z jeho predprevratovej tvorby vyšiel v roku 2005 pod názvom Básne. Kniha Chvála zápisníku(2011) obsahuje žánrovo nezaradené zápisníkové poznámky, glosy, postrehy, pohľadnice, reportáže a rôzne iné texty. Ako prozaik sa predstavil zbierkou memoárových poviedok Spätné zrkadlo(2012). „Šprint na doraz. Dych z plných pľúc. Také sú Petrove dotyky so životom, ktorý je nám daný formulovať, formovať.“ Ivan Štrpka.