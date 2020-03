Smokie – The Symphony Tour – Ostrava

FP PRO Vám přináší legendu legend hudební historie, britskou skupinu, SMOKIE. SMOKIE zahrají své největší hity ve velkolepé show se symfonickým orchestrem v rámci THE SYMPHONY TOUR 2020. Skladby jako Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, I‘ll Meet You At Midnight či Wild Wild Angels se už dávno staly nesmrtelnými.

Projekt THE SYMPHONY TOUR slavil obrovský úspěch při svém uvedení v listopadu a prosinci 2018. Všech 8 velkých koncertů bylo zcela vyprodáno, mimo jiné Budapešť, Bratislava, Brno i Praha.

Fotografie i videa jsou pořízeny právě z Tour 2018 a přesně takhle budou vypadat i koncerty v roce 2020. Veškeré technické vybavení, světelný design a video-projekce dodává exkluzivně česká společnost RENTALPRO.

Severočeská filharmonie Teplice je velmi oceňovaným orchestrem. Většinu sezóny hraje v zahraničí na významných hudebních akcích. Čeští diváci tak mají jedinečnou příležitost si užít toto naše české hudební těleso naživo právě se SMOKIE.

Symfonické aranže připravil věhlasný maďarský skladatel, dirigent a sbormistr PETER DRUCKER už v roce 2018. Peter nazkouší se Severočeskou filharmonií všechny skladby a bude dirigentem koncertů také v roce 2020.

Terry Uttley – basový kytarista, zpěvák a zakládající člen SMOKIE říká: „Na symfonické koncerty se velmi těšíme, bude to opět úžasný a jedinečný zážitek, jak pro naše fanoušky, tak také pro nás samotné. Miluji hrát se skvělými hudebníky, oni z nás dělají tak trochu gentlemany a my je zase učíme pít whisky, aby byli skutečnými rockery. Buďte u toho s námi, uděláme maximum, abychom si to užili na jevišti i v hledišti,“ říká Terry Uttley, který v roce 2020 oslaví své 69. narozeniny.

Zpěvák Mike Craft dodává: „Každý náš koncert je jedna velká party. Milujeme, že všichni fanoušci znají naše skladby a zpívají a tančí na koncertech s námi, to je vždy neskutečná atmosféra. Užíváme si každý koncert, ročně jich odehrajeme kolem stovky.“