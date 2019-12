Miloš Knor – Valentine show

Miloš Knor jako vztahový guru? Ano i to je možné. Zbrusu nové stand up comedy představení Miloše Knora.

Stand up Valentine Show aneb Láska je kurva divákům Miloš Knor přináší exkluzivně ve speciální limitované tour po největších městech a sálech, právě v termínu kolem svátku všech zamilovaných, svatého Valentýna.

Miloš s diváky probere nejen to, jak se na takový svátek připravit, ale i to, jak ho zvládnout s bravurou, elegancí a vtipem a zavděčit se své ženě, přítelkyni, příteli, sousedovi, koze, psovi… Nezapomene ani na vytříbenou etiketu k ženě, či muži a projde s nimi vše co se mužsko—ženských vztahů a svátků týká. Ať už se jedná o oslavu Valentýna, MDŽ, nebo Mezinárodního dne orálního sexu.

Varování: 90 min dlouhá show může způsobit zdravotní rizika. Náhlé nutkání seznámit se, ženit se a mít děti. Také může způsobit krátké zatmění mysli, záchvaty smíchu v ojedinělých případech nevolnost až zvracení.