Čtvrtek 5. prosince v 17-18 hodin – Mikulášská nadílka v DOMĚ KNIHY; DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz

Do DOMU KNIHY i letos zavítá Mikuláš, čert a anděl. Odměnou za krásné výtvory, odrecitovanou básničku či zazpívanou písničku bude dětem správná mikulášská nadílka.

Na akci je nutná registrace za poplatek 50 Kč/dítě.



V ceně registrace je mikulášský balíček pro dítě. Pokud chcete, aby byl Mikuláš konkrétní, připište do poznámky, za co by měl pochválit, nebo na co malého hříšníka upozornit. Nezapomeňte připsat jméno dítěte.