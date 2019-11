Beats For Love - On the Road - Ostrava

Jeden z headlinerů 5. ročníku Beats for Love míří zpět do České republiky. Vystoupí 27. března v rámci Beats for Love On the Road v ostravské RT Torax Aréně.

V roce 2017 si totálně podmanil hlavní Love stage a poslední festivalový den rozjel nezapomenutelnou show, která se všem zapsala do paměti. Po dvou a půl letech se Sigala opět ukáže v Ostravě.