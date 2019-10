Spektakulární komedie o třech rozpustilých slovenských lordech, kteří si v londýnském pánském klubu vyprávějí o svých milostných úspěších. Zážitky jsou to košilaté, ale ten největší na lordy teprve čeká a diváci si jej vyslechnou tak říkajíc z první ruky…

Kdo tuto komedii již viděl, tak ji určitě bude chtít vidět zase, a kdo ji ještě neviděl, neměl by si ji nechat ujít. Bavit se bude celý sál. Dámy vezměte do divadla i své protějšky! Hra je vhodná i pro muže, kteří před návštěvou divadla dávají přednost vůni kouře doutníků a chuti skvěle vychlazeného bourbonu… Naopak školní dítka do 15 let a puritánsky založené ženy tentokrát nechte raději doma.

Role lordů ztvárňují:

MARTIN HOFMANN

ačkoliv natočil řadu filmů, je publiku známý především ze seriálu MOST, ULICE a KRIMINÁLKA ANDĚL, TRPASLÍK.

FILIP RAJMONT

známý z filmu Nuda v Brně, prvního seriálu Nováci či v současnosti také ze seriálu ULICE.

PETER SERGE BUTKO

režisér a producent, který ztvárňuje roli třetího lorda.

V roli v komorníka Arthura se představí

mladý herec MARTIN KOTECKÝ.