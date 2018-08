Letní kino: Osm hrozných

Lovec lidí, šerif, Kat a žena odsouzená k smrti - to je základ osmého filmu Quentina Tarantina, mistra černohumorného vyprávění. Osm hrozných je spaghetti western pod sněhem obalený do bravurní konverzační komedie se zápletkou, kterou může závidět i Agatha Christie. To vše s doprovodem hudby Ennia Morriconeho a nabídkou našeho baru, která pomůže přežít každé dramíčko na plátně.