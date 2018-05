Den dětí v Opavě

Den plný zábavy, soutěží, atrakcí a kulturních vystoupení zažijí malí Opavané na letošních oslavách Dne dětí. Konají se v sobotu 2. a v neděli 3. června.

V sobotu odpoledne od 13 do 18 hodin v Městských sadech si děti mohou zaskákat na nafukovacích atrakcích či projet na kolotoči, vyzkoušet si různé druhy sportů jako např. taekwon-do, judo, šerm, lukostřelbu, střelbu či hokejbal. A pak si odpočinout u zábavných a kreativních soutěží nebo při projížďce na řece Opavě. „K nahlédnutí bude také armádní, policejní a hasičská technika. Děti si budou moci ověřit své znalosti ze zdravovědy. Jedním ze stanovišť bude hrací louka pro děti do 3 let,“ dodala Monika Štěpánková za město Opava, které Den dětí spolu s množstvím organizátorů připravuje.

S otevřením stanovišť začne také v zadní části sadů již 6. ročník mezinárodního folklorního festivalu dětských souborů nazvaný Děcka, poče se hrač a představí se na něm Mała Strzecha z Ratiboře, Zlatňanka ze slovenských Zlatých Moravců, Kvítek z Hradce Králové, Úsměv a Zpívánky z Opavy, Cimbálová muzika ZUŠ, Opava a SVČ Opava. Současně bude probíhat v Městských sadech akce Joy run, asistovaný běžecký závod.

Také Národní památník II. světové války v Hrabyni zve v sobotu od 13 do 17 hodin děti na venkovní dobové dětské hry, jako jsou kuličky či divoká vajíčka, jízdu zručnosti na koloběžkách či závody v pytlích. Ve správní budově bude připraveno focení v dobových uniformách a výtvarná dílnička, uvnitř památníku zažijí děti dobrodružné putování expozicí. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

V neděli 3. června mohou děti oslavovat hned na několika místech. Simona Juchelková a Lenka Přibylová z Opavské kulturní organizace zvou všechny děti a jejich rodiče: „Letos to bude sto let nejen od vzniku první Československé republiky, ale i od otevření budovy Obecního domu v Opavě. Přijďte zjistit, k čemu původně budova sloužila, a užít si dobovou atmosféru. V Domě umění pak poskočíme o sto let a staneme se komiksovým superhrdinou díky dětem přístupné části výstavy Káji Saudka.“ Využijte jedinečnou možnost pohybovat se v čase od roku 1918 do 2018 a navštivte obě místa zdarma v době od 10 do 16 hodin.

V Historické výstavní budově Slezského zemského muzea se v době od 13 do 17 hodin malí návštěvníci v doprovodu svých rodičů hravou formou seznámí nejen s přírodními poklady Slezska, ale i s naším kulturním dědictvím. Poznají tajemství rostlin a zvířat a budou moci tvořit z netradičního materiálu, který najdeme v přírodě, a zahrají si i netradiční hry. Děti do 15 let mají na tuto akci vstup zdarma.

Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici nabídne v době od 9 do 12 a od 13 do18 hodin speciálně připravený program v rámci výstavy Radůj se duše a buď veselá aneb Kramářské tisky z Památníku P. Bezruče. Děti si budou moci vytvořit dětskou modlitební knížečku, biblické postavičky z netradičních materiálů a malovat na oblázky a na malířské plátno. Vstup pro děti do 15 let je zdarma.

Slezské divadlo nabídne v 15 hodin operní Pošťáckou pohádku v podání studentů Církevní konzervatoře Opava a divadelního orchestru. V prodeji je již vstupné za zvýhodněnou cenu 20 Kč pro děti i jejich doprovod. Délka představení je 90 minut (s 1 přestávkou).

V případě deštivého počasí se venkovní soutěže a aktivity přesouvají na 9. června opět do Městských sadů v čase od 13 do 18 hodin. Program v muzeu, Památníku Petra Bezruče, Domě umění, Obecním domě a divadle proběhne za každého počasí 4. června. Všechny aktivity a atrakce jsou pro děti i jejich doprovod v obou uvedených termínech zdarma (s výjimkou slezského divadla a Slezského zemského muzea).

Den dětí se bude slavit i na dalších místech - Podrobný bohatý program těchto akcí zobrazíte kliknutím na obrázek.