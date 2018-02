Masopustní dílny

Přijďte si vytvořit svojí vlastní masku do masopustního průvodu. Akce je vhodná pro všechny milovníky tvoření, masopustu, průvodů i pro ty co rádi relaxují. Mimo vytvoření masky do průvodu se můžete těšit na drobné dílničky s doplňky k maskám, pečení masopustních dobrot a připraveno bude i příjemné domácí občerstvení od místní "Kavárny jako doma"