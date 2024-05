Víkend Křišťálového údolí

Křišťálové údolí se rozzáří o víkendu 15.–⁠⁠⁠⁠⁠⁠16. června, otevře se milovníkům skla, bižuterie a šperků. Návštěvníky přivítají muzea, kostely a skláři společně s dalšími tvůrci po celém Libereckém kraji.

V pořadí 5. ročník Víkendu Křišťálového údolí se letos nese v duchu oslav 300 let od začátku výroby skleněných svítidel, propojí se proto se známým open air festivalem skla a světla LUSTRFEST v Kamenickém Šenově.

Návštěvníkům se výjimečně otevřou například brány velkých výrobců. V Lužických horách otevře v sobotu novoborský Crystalex a představí veškeré své provozy. Pokud se zájemci vydají do Jizerských hor, uvidí zase v Preciose Ornele celý proces výroby skleněných perliček a uměleckého skla. Ornela láká v neděli nejen do svých provozů, ale i do Riedlovy vily a Riedlovy rodinné hrobky.

Stejně tak si ale z nabídky přístupných míst na webu Crystal Valley můžou milovníci skla vybrat ty umělce, kteří tvoří sami. V Tanvaldu jde například o ateliér sklářky Martiny Josífkové, předvede jim tam jak vznikají její složité skleněné mozaiky. Ve Slunečné u České Lípy je možné navštívit sklářského výtvarníka Ricarda Hoineffa, který pracuje metodou spékání skla.

Ti, kteří touží vyzkoušet výrobu skla vlastníma rukama můžou zamířit například do proslulé sklárny Pačinek v Kunraticích u Cvikova. Zdarma si můžete vytvořit vinutou perli nad ohněm kahanu ve sklářské dílně, která je součástí budovy orloje ve Žibřidicích.

LUSTRFEST 2024 je výjimečný festival skla a světla v Kamenickém Šenově, který připomene tradici lustrařství, jelikož svítidla se ve městě vyrábí už 300 let.