Techtle mechtle Drag show

Nenechte si ujít strhující taneční show v podání nejúspěšnějších českých travesti umělců a jejich tanečníků. Speciální narozeninová show, která má v roce 2024 jen 30 zastávek po celé České republice míří i do Liberce!

Tentokrát se jedná o představení s výběrem toho nejlepšího, co Techtle Mechtle za poslední roky předvedly, a to i s řadou nových čísel a vystoupení. Trochu méně divadlo, za to ještě větší show, než kdy jindy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ více účinkujících, více tanečních vystoupení a více kostýmů!

Techtle Mechtle revue je v současné době nejúspěšnější česká show na poli divadelní scény. V podání Techtle Mechtle se totiž vždy jedná o propracované divadelní představení s výpravnou scénou, více jak 80 kostýmy. Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce.