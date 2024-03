Křižanské léto 2024 - Můžem i s mužem II

Podobnost se Seriálem sex ve městě je čistě náhodná

Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí...

Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován...., co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.

Délka představení: 105 min. (bez přestávky)