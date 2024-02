Vtipné, a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost. I nejstarší zástupkyně “nejstaršího řemesla” potřebují vědět, co je to marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci.

Pět dam v nejlepším věku se přes polední pauzu sluní na lavičce v parku kdesi v New Yorku. Probírají různá témata, ale my za chvíli pochopíme, že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje právě k nim. Znají se celý život, ví o sobě vše a nikdy se neopustí. Co je drží pohromadě? Potřebuje jejich řemeslo účinný marketing, efektivní komunikaci a funkční management, aby obstálo v ekonomické konkurenci? Nebo jim zbývá jen dřít do roztrhání těla?

V hlavních rolích se představí Valerie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Michaela Dolinová a Jana Švandová nebo Kateřina Macháčková.