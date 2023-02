Ivo Louda | Pozorovat − Průhled Otvorem Za Oponou Restaurovaného Obrazu Veduty Arciměsta Turnov

Pro tuto augmentovanou – neboli rozšířenou – realitu využívá Ivo Louda jako výchozí bod čerstvě zrestaurovanou oponu turnovského divadla, která je vystavena v rámci nedávno otevřené expozice Na křídlech života. Divadelní opona může znovu dostát svému původnímu účelu a po virtuálním odhrnutí nabídnout pohled na nevídanou scénu. Návštěvníkovi se tak otevře alternativní svět, který by se za oponou mohl skrývat.

Ivo Louda se ve svých pracích zabývá reálnými prostory, do kterých implementuje digitální modely. Polaritu reálný/digitální používá jako vstupní materiál pro své novomediální site specific instalace. Sám o své tvorbě říká: „Realitu oprošťuji od sémantických aspektů, odkrývám, ohýbám, transformuji, obracím, zjednodušuji, překrývám, vrstvím a následně vracím zpět divákovi k percepci prostřednictvím digitálních technologií. Perspektivní hrou tvořím nové překvapivé prostory a vizualizuji nečekané souvislosti v lidském měřítku. Formálně dílo přetváří skutečnost uměleckého díla vystaveného v galerijním prostředí na architektonický objekt galerie zakomponované do krajiny uměleckého díla. Tímto se dílo stává pozadím pro prostor, v němž je zasazeno a nabývá již zmíněného rozměru lidského měřítka jedna ku jedné.“ Důležitým aspektem v jeho tvorbě je také přenesení moci do rukou návštěvníka a vybídnutí k samostatnému hledání nových kompozičních souvislostí v prostoru.

Otevírací doba a vstupné

VÍCE INFORMACÍ ZDE