Už zase miluju!

SHOW jednoho pianisty a dvou náruživých múz. PÍSNĚ, které znáte i které jste ještě neslyšeli. ZÁBAVA pro všechny generace.

Máme tu dvě herečky. Herečky, které zpívají. Zpěvačky, které hrají? V čem jsou lepší? Rozhodně v tom, jak poradit dalšímu. Muži, umělci, pianistovi, skladateli. Poradit? To ženy umí nejlépe. Ale běda, když je neposlechneš. Navíc když to jsou múzy. Ty nevěru neodpustí. Uměleckou nevěru. To se pak stěhují jinam. Jinak radí držet se svých starostí a úzkostí. Tyto negativní emoce dávají pocítit, že umělec žije a tvoří. Ale zpět na začátek. Máme tu dvě herečky… Herečky, které rády zpívají. Ale proč z toho hned dělat představení?



HRAJÍ a ZPÍVAJÍ: Sandra POGODOVÁ, Michaela DOLINOVÁ a Václav TOBRMAN

DÉLKA: 90 minut

REŽIE: Jakub ZINDULKA