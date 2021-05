Festival Mateřinka

Mezinárodní festival loutkového divadla MATEŘINKA „21“ se v Liberci uskuteční v plánovaném termínu, a to od 15. do 19. června 2021. V rámci jeho 26. ročníku (koná se jednou za dva roky) se představí celkem osmnáct profesionálních loutkových souborů nejen z České republiky, ale i ze zahraniční. Během pěti dní mohou diváci zhlédnout na dvacet tři inscenací představujících výběr toho nejlepšího z tvorby pro děti od dvou do šesti let. Připraven je navíc bohatý doprovodný program. Hrát se bude v divadle i pod širým nebem, na různých místech v Liberci, ale také v Turnově a Jablonci nad Nisou.

Program festivalu

Mateřinka je festival profesionálních loutkových divadel, který se jako jediný v České republice a široko daleko v Evropě zaměřuje výhradně na tvorbu pro nejmenší diváky. Do festivalového programu, který je soutěžní, jsou vybírána představení statutárních divadel, nezávislých souborů, privátních skupin i sólistů. Z nich na závěr navrhne odborná porota k ocenění ta nejzdařilejší. Mateřinka je festival s nezanedbatelnou tradicí, jehož historie se začala psát v roce 1972.

Vstupenky na festival jsou již v prodeji, stejně tak na běžná sobotní představení. Poprvé zahraje Naivní divadlo dětem a rodičům 29. května v 10:00 hodin inscenaci Kabinet zázraků neboli Orbis pictus, zcela jedinečným zážitkem pak bude premiéra novinky Lišák Renard, která se v případě příznivého počasí uskuteční v pátek 4. června ve 20:00 hodin pod širým nebem na náměstí Dr. E. Beneše, a to u příležitosti Mezinárodního dne dětí.