Hříčky v muzejním parku

ZA ZDMI MUZEA

Rekonstrukce už dávno skončila, přesto je muzeum stále zavřené.

Jak to uvnitř vypadá?

Co se změnilo? Na co se těšit?

Vyzkoušejte malou ochutnávku v muzejním parku!

A pokud to máte z ruky, prohlédněte si to aspoň online na webu Severočeského muzea.