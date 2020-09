Jednou z dalších operních premiér letošního roku, která se v Divadle F. X. Šaldy uskuteční již 25. a 27. září, bude Dvořákův Jakobín, který patří mezi skladatelova nejuváděnější díla. Jeho světová premiéra se konala roku 1889 v Národním divadle v Praze. Libretistka Marie Červinková – Riegrová, se kterou Dvořák spolupracoval již na opeře Dimitrij, zasadila příběh do roku 1793, do finálního období Velké francouzské revoluce, do období, kdy víc než kdy jindy dochází k lámání charakterů jednotlivce i celé společnosti.

Inscenaci hudebně nastudoval a diriguje šéf opery Martin Doubravský.