Kaiser Josef - běh nad vrcholky Vratislavic nad Nisou

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou a RunBo Team Liberec zvou společně všechny sportovní nadšence na klasický běh krajinou Vratislavic.



Kaiser Josef 2020 se uskuteční v neděli 20. 9. 2020.

Start ve sportovním areálu Na Rozcestí, startovné zdarma!



Kategorie MINI 1-6 let, registrace do 8:45 hod, start v 9:00 hod.

Kategorie JUNIOR 7-15 let, registrace do 9:15 hod, start v 9:30 hod.

Kategorie SENIOR 16-99+ let, registrace do 9:15 hod, start v 9:30 hod.



Účastnická medaile pro každého závodníka!