Já jsem ty, miláčku! – konverzační komedie líčící stagnující manželství Rudyho a Blanky. Hádky jsou na denním pořádku a oba partneři při nich na sobě nenechají nit suchou. A pak jednou Rudovi dojde trpělivost. „Kéž bych tak byl ženskou! To bych tě mohl vesele buzerovat, stejně jako ty mě!“ zařve. „Ani nevíš, jak bych ti to převtělení přála!“ reaguje Blanka. Ruda ovšem podcenil sílu vysloveného přání… Ono se mu totiž splnilo – přinejmenším ta první část. Další den po probuzení s hrůzou zjistil, že se jeho duše ocitla v manželčině těle. Naopak Blanka se převtělila do něj. A začínají se dít věci! Tahle záměna totiž rozjede zajímavý kolotoč komických i kritických událostí…

Premiéra v sobotu 29.2.2020