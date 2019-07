Prohlídka interiérů III. trasy zámku vyhrazená pro děti do 10 let v přiměřeném doprovodu dospělých, pouze v 10.30 a 14:30, délka 30 minut. Pro velký zájem nutná rezervace vstupenek na tel. 777 481 683. V této prohlídce neprobíhá výklad k historii. Tato prohlídka není určena starším 10 let, ani dospělým. Prohlídka zámeckého bytu pana lesního správce za doprovodu historické postavy (např. dcery lesního správce či hospodyně), která vám přiblíží bydlení zámeckého úředníka. Navštívíte pracovnu, parádní pokoj, kuchyni, ložnici. Nebude chybět dobová toaleta, koupelna a dokonce dětský pokoj. Byt je vyzdobený loveckými trofejemi. Pomozte najít ztracené medvědy a vrátit je zpátky panu správci. Vstupné: děti 3-6 let 40 Kč, osoby nad 6 let 60 Kč.

Více informací o akci III. trasa pro děti do 10 let - prázdninová prohlídka do minulosti s kostýmovaným průvodcem na www akce