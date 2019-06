Nenechte si ujít Den plný soutěží pro rodiny s dětmi ve výjimečně zpřístupněné Bredovské zahradě. Pro děti jsou připraveny soutěžní stanoviště s plněním zajímavých úkolů, pro rodiče výstava o vývoji Bredovské zahrady za Gallasů a Clam-Gallasů. Děti obdrží drobný dárek, možnost občerstvení.

29. 6. 2019

10.00–15.00

Vstupné

Děti do 3 let: zdarma; děti 3-15 let: 30 Kč; osoby od 15 let výše: 50 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3 děti): 120 Kč.