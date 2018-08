Pozvánka do mého kraje - Hrad Bezděz

Dvacet českých a 20 německých fotografů z Bad Muskau a okolí zve svými snovými fotografiemi do Máchova kraje a do Bad Muskau. Výstava „Pozvánka do mého kraje“ je výsledkem fotografické soutěže, kterou vyhlásilo město Doksy a partnerské město Bad Muskau v rámci projektu „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty“ finančně podpořeného z EU.

Soutěž byla vyhlášena v únoru roku 2017 a byla určena pro amatérské fotografy. Cílem soutěže bylo ukázat krásy Máchova kraje a oblasti Bad Muskau a přilákat tak k návštěvě turisty z partnerských oblastí. Soutěž zaujala amatérské fotografy na obou stranách hranice.

Od 20 českých amatérských fotografů se sešlo 60 fotografií, v Bad Muskau poslalo do soutěže celkem 44 fotografií 15 německých amatérských fotografů. V listopadu 2017 vybrala komise složená z českých a německých členů projektového týmu a dvou profesionálních fotografů 20 českých a 20 německých top fotografií, z nichž byla vytvořena výstava „Pozvánka do mého kraje“. Výstava tvořená 40 fotografiemi ukazuje nejen zajímavosti obou oblastí, ale citlivě komponované fotografie podtrhují především romantickou krásu Máchova kraje a parku Bad Muskau, který je zapsán v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Výstava byla od 17. března k vidění na MěÚ v Doksech, od 4. srpna do 30. září ji mohou návštěvníci zhlédnout v podstřeší purkrabského paláce na královském hradě Bezdězu:

od úterý do neděle v době od 9.00 do 16.30 hodin.

V říjnu bude v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a v prosinci poputuje do německého partnerského města Bad Muskau.