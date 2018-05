Symposion 2018

Jubilejní 25. mezinárodní sympozium šperku jsme připravili jako obvykle s velmi dobrou účastí, která svědčí o tom, že turnovská akce má ve šperkařském světě velmi dobrý zvuk. Hvězdou bude Daniel Kruger, šperkař, který dlouho žil v jižní Africe (nedávno se usadil v Mnichově) a jeho tvorbu poznamenalo tamní etnické umění. I další mezinárodně uznávané osobnosti jsou ale zárukou vysoké kvality, jsou to třeba Australan Simon Cottrell, Japonec Fumiki Taguchi nebo Finka Tarja Tuupanen, určitě se ale mezi nimi neztratí ani naši – Karel Votipka, jenž velmi osobitým způsobem pracuje s drahými kameny, nebo Marta Švajdová, která má dílnu tady v Kamenářském domě a letos na jaře byla vybrána do prestižní mezinárodní výstavy v rámci mnichovských řemeslných trhů Handwerksmesse. Další účastníci, celkem jich bude jedenáct, přijedou ze Slovenska, Německa a Španělska. Program se bude skládat z osvědčených bodů jako jsou exkurze do Českého ráje, dílen a uměleckých škol, přednášky a samozřejmě práce

v dílně. Výrazně odlišná však bude výstava, která také sympozium vždy doprovází. Kromě obvyklé prezentace dosavadní tvorby letošních účastníků jsme se rozhodli připomenout společně s naším jubileem další dvě obdobná evropská sympozia, a sice v Erfurtu a Kremnici. Loni v září jsem na šperkařském kolokviu v Erfurtu vystoupil s přednáškou nazvanou Druhý dech, která shrnula dosavadní historii těchto turnovských setkání a zahájila novou etapu přestěhováním se do kamenářského domu.

s fotogalerií naší sbírky i reportážních záběrů od začátku v roce 1984 do současnosti, který se okamžitě začal plnit pozitivními reakcemi našich a hlavně zahraničních umělců, zvláště bývalých účastníků nebo „lajky“ přátel moderního šperku. Teď zbývá ještě připomenout termín sympozia, které se odbude 5.-15. června, výstava do 8. července, po ukončení sympozia do ní budou zařazena i nová díla, která obohatí turnovskou sbírku. Tak jako při tom minulém, bude i letos dílna v Kamenářském domě přístupná veřejnosti, na facebooku se navíc zájemci dozvědí termíny přednášek jednotlivých umělců. Na závěr je potřeba ještě poděkovat za finanční podporu Státnímu fondu kultury ČR, Městu Turnovu, Nadaci Preciosa a za materiální podporu firmě Advantage s.r.o., díky níž postupně vybavujeme naši zlatnickou dílnu.