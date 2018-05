Ivana Haiek / Neomezené bezvědomí

Velkoformátová díla česko-italské autorky na pomezí abstrakce a figurace promlouvají k divákovi prostřednictvím barevných fragmentů mozaikovitě uspořádaných do figurálních kompozic vyjadřujících vnitřní napětí a drama lidského osudu. Autorka do svých děl od 70. let 20. století vložila zejména své emocionální vypětí, které prožívala během emigrace.