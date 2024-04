Sabine Bungert a Stefan Dolfen | Černí kovbojové

Galerie 4 zve na výstavu portrétních fotografií a sociálního dokumentu německého týmu fotografů.

Dodnes romantizovaná postava bílého kovboje utváří obraz "Divokého západu", přestože má tento stereotyp jen málo společného s realitou. Rozhodující roli při ovlivňování tohoto období americké historie sehráli Afroameričané, kteří tvořili čtvrtinu všech kovbojů. Hollywood vytvořil mýtus, který se vždy skládal z bílých hrdinů, ovšem četní bílí "westernoví hrdinové" byli formováni právě podle afroamerických kovbojů. V důsledku těchto praktik filmového průmyslu označovaných jako "whitewashing" dnes téměř nikdo neví o existenci černých kovbojů.

V posledních letech se v USA objevila černošská komunita, která si říká Black Cowboys. Usilují o uznání jako součást americké historie. Moderní černí kovbojové chovají koně a snaží se udržet vzpomínku naživu, ale také se považují za streetworkery, chtějí vzbudit zájem mladých černochů o jízdu na koni a jejich vlastní kulturu. Žijí ve městech jako Los Angeles, Atlanta, Charlotte nebo Chicago. Další provozují farmy a tvrdě trénují, aby se mohli účastnit rodea jako profesionální soutěžící.

Sabine Bungert a Stefan Dolfen se vydali po stopách Černých kovbojů. Chtěli zachytit jejich dědictví a sledovat jeho přechod do dnešního světa; zaměřili se také na úlohu žen a dívek v této komunitě.

Na svém turné po USA fotografové cestovali z Marylandu do Kalifornie, přes Arizonu, Nové Mexiko do Texasu, dále do Jižní a Severní Karolíny a do Chicaga. Sabine Bungert a Stefan Dolfen se setkali s mnoha černými kovboji a černými kovbojkami, velkým množstvím různých lidí: rodeo jezdci, farmáři, streetworkery, profesionálními jezdci na býcích, podnikateli a zakladatelem Black Cowboy Museum v Rosenbergu v Texasu. Navštěvovali také Black Cowboy Festivaly, trailové vyjížďky i rodea.

Sabine Bungert a Stefan Dolfen se zaměřili na portrétní fotografii a sociální dokument. Výsledkem je komplexní rozsáhlé fotografické dílo s dodatečnými videorozhovory. Tyto rozhovory jsou důležitou součástí práce, záměrem fotografů bylo požádat černé kovboje a kovbojky, aby vyprávěli své vlastní příběhy.

Vernisáž: 26. dubna 2024 od 18:00

Výstava potrvá do 21. června 2024

Galerie 4 – galerie fotografie, p. o. Karlovarského kraje, Františkánské náměstí 1, Cheb

E/ galerie4@galerie4.cz | W/ www.galerie4.cz | FB/ Galerie 4 Cheb

Otevírací doba: Út-Ne 10:00-17:00