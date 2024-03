Děti dokážou být strašná monstra.

Parta kriminálníků versus malá holka, kterou unesli kvůli výkupnému. Že je výsledek takového souboje předem daný? Nezapomeňte, že děti někdy dokážou být opravdová monstra. Tvůrci hororové lahůdky Krvavá nevěsta natočili další film, v němž se role kočky a myši nečekaně promění.

Krást cizí děti je odporný zločin. Krást děti mocných zločinců je navíc nebetyčná hloupost. Jenže říkejte to partě darebáků, kterým se nechce živit poctivou prací, a tak přijmou zdánlivě hodně snadnou práci – unést dceru jakéhosi boháče, čtyřiadvacet hodin ji pohlídat, než zoufalý taťka zaplatí padesátimiliónové výkupné, shrábnout prachy a jít domů. První, zdánlivě nejtěžší fáze, proběhne víc než hladce. Sotva malá křehká Abigail na tréninku dotančí Labutí jezero, skončí omámená v dodávce a už se veze na smluvené místo, které kdovíproč připomíná venkovské panské sídlo říznuté zámkem hrůzy. Její únosci se mezi sebou neznají, kvůli bezpečí se dokonce oslovují smyšlenými jmény. Druhá fáze, spočívající v čekání na výkupné, by mohla být klidná, až nudná, kdyby únosci nezačali postupně umírat. Ukáže se totiž, že na některé děti by byla i nejdrsnější polepšovna krátká. Jenže když jim to konečně dojde, už není úniku.

Vstupné 150 Kč.

Délka akce: 113 minut

Rok výroby: 2024

Datum lokální premiéry: 18. duben 2024

Datum světové premiéry: 18. duben 2024