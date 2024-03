Přejde vám mráz po zádech.

Ve snímku Krotitelé duchů: Říše ledu se rodina Spenglerových vrací tam, kde to všechno začalo, tedy do legendární hasičské stanice v New Yorku, aby zde její členové spojili síly s původními Krotiteli duchů. Ti mezitím vybudovali přísně tajnou laboratoř, jejímž účelem je posunout chytání duchů na zcela novou úroveň. Když ale do našeho světa prostřednictvím starobylého artefaktu proniknou zlé síly, musejí novopečení Krotitelé duchů i staří veteráni vynaložit veškeré úsilí na to, aby ochránili svůj domov a zachránili celý svět před příchodem nové doby ledové.

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 93 minut

Rok výroby: 2024

Datum lokální premiéry: 11. duben 2024