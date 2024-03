Prezident, občan, režisér, přítel, manžel, pacient, muž na sklonku života... Unikátní dokument Petra Jančárka Tady Havel, slyšíte mě? vrací do centra pozornosti Václava Havla v jeho známých, ale i veřejnosti dosud skrytých polohách. Vychází přitom z nikdy nepublikovaného materiálu, natočeného během posledních let jeho života. Film vstupuje do kin v době, kdy Havlův myšlenkový odkaz a důraz na individuální svobodu ve společnosti rezonují silněji než kdy dříve. Václav Havel k nám znovu promlouvá. A my ho znovu potřebujeme slyšet.

Slovo režiséra: „Já bych byl rád, aby si lidé od Václava Havla poslechli hlavně to, že vždy stojí za to držet linku, obhajovat svůj vlastní názor, a také to, co je pro mě z jeho odkazu nejdůležitější: že by si měli zvyknout a naučit se absolutně ručit za to, co dělají – za své názory a za své postoje.“

Tady Havel, slyšíte mě? je víc než jen další v řadě dokumentů. Dvanáctiletý odstup premiéry filmu od odchodu Václava Havla násobí intenzitu sdělení, které přináší dnešním divákům. Svou autenticitou, otevřeností a obsahem zaujme nejen Havlovy příznivce a ty, kteří mají jeho angažované působení ještě v živé paměti. Film mapuje poslední životní etapu výjimečného člověka s výjimečným osudem a je jedinečnou příležitostí ocitnout znovu v jeho bezprostřední blízkosti.

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 86 minut

Rok výroby: 2019

Datum lokální premiéry: 11. duben 2024