Domácí příšerky

Jakou máte doma vy?

Elfinové se nepodobají žádným jiným tvorům. Laskaví a dobrosrdeční kouzelní skřítci milují zmrzlinu a scházejí se na týdenním sjezdu, aby se poradili, jak co nejlépe pečovat o „svého člověka". Zkrátka se ze všech sil snaží splnit své poslání. Prostě idyla. Nebýt jedné mimořádné výjimky... Finnicka. Tenhle Elfin se každého, kdo se nastěhuje do jeho domu, snaží nejrůznějšími fígly vystrnadit. Lidi nemá rád, protože jsou nepořádní, hlasití a ničí věci. Vše se ale změní, když se do nejděsivějšího domu v městečku Berg nastěhuje desetiletá Kristýna se svými rodiči. Chytrá a odvážná dívenka, která si nejradši hraje na detektiva, Finnicka odhalí. Ve chvíli, kdy se kolem nich začnou dít divné věci, nezbyde Finnickovi a Kristýně než se i přes odlišnosti spojit a začít spolupracovat. Podaří se jim včas vyřešit všechny záhady a zachránit město?

Vstupné 130 Kč.

Délka akce: 85 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 28. březen 2024