Asteroid City je komedie Wese Andersona, která se odehrává ve stejnojmenném fiktivním pouštním městě, kam se sjedou nejchytřejší děti z celé Ameriky, aby poměřily své schopnosti a síly, jenže události, které otřesou celým světem, jim poněkud zhatí plány. Film zaujme mimo jiné neskutečným hereckým obsazením.

Asteroid City by bylo zcela nezajímavým flekem na mapě, kdyby na něj před lety nedopadl meteorit, který tu vyhloubil dolík. Poblíž vzniklo svérázné městečko, které hostí pravidelná setkání výjimečných mladých lidí a jejich rodičů, kteří tu mají poměřit síly, pobavit se a ujistit se, že na tu genialitu nejsou sami. Vytržení ze všední reality zejména ocení relativně čerstvý vdovec se čtyřmi mimořádnými dětmi a tchánem, jenž mu dosud nepřišel na chuť. Podobně je na tom i filmová hvězda Midge Campbellová, jejíž geniální dcera má víc sebevědomí než ona. I další účastníci jsou svým způsobem velmi unikátní a do pouště dorazili s nadšením a touhou po dobrodružství. Už takováto sešlost by stačila k tomu, aby si Asteroid City zasloužilo zvýšenou pozornost. Na přední stránky všech světových periodik se městečko dostane díky „blízkému setkání třetího druhu“, k němuž dojde během akce. A než se zjistí, co se tu to vlastně stalo, musí tu všichni zůstat a chtě nechtě navazovat vztahy nejrůznější povahy.

V Asteroid City se sešla herecká sestava, jaká nemá obdoby. Podle Bryana Cranstona je důvod takové koncentrace hvězd velmi jednoduchý: „Když vám zavolá Wes Anderson, nezeptáte se, co byste měli hrát. Zkrátka řeknete ano a pak uděláte všechno, co po vás bude chtít,“ říká jeden z mnoha výjimečných herců ve filmu.

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 105 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 22. červen 2023