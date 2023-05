Transformers: Probuzení monster

Když je ohrožen osud naší planety, je nutné, aby jí Transformeři znovu přišli na pomoc. A nejen oni. Do kin se vrací jedna z nejoblíbenějších akčních sérií současnosti a s ní i jeden nový mimozemský transformační druh.

Autoboti a Decepticoni nejsou jedinými Transformery, kteří se mezi námi skrývají. V hlubinách amazonského pralesa už tisícovky let tiše přežívá druh Maximals, který si jako pozemské krytí zvolil zástupce zvířecí říše. Bohužel se v naší sluneční soustavě objevila hrozba, která je původně vyštvala z jejich domoviny – Unicron, nemilosrdný požírač všeho živého. Příběh nových Transformers se odehrává v devadesátkách, v době, kdy Optimus Prime ještě nebyl ten pravý lídr ostřílený četnými bitvami na život a na smrt. Aby dokázal po boku Maximals čelit existenční hrozbě, bude muset nejprve zkrotit své ego a respektovat vůdce „zvířecích botů“, Optima Primala. Transformers se navíc budou muset vypořádat s tím, že se o jejich existenci dozvěděli dva obyčejní smrtelníci, Noah a Elena, oba dost šílení na to, aby jim pomohli v bitvě s mnohem silnějším nepřítelem, i když na to nemají parametry. Přece jen jde o jejich planetu.

Vstupné 150 Kč.

Délka akce: 117 minut

Rok výroby: 2023

Datum lokální premiéry: 8. červen 2023