Mattoni Muzeum zve na novou výstavu

Mattoni Muzeum, které v Kyselce u Karlových Varů provozuje Mattoni 1873, připravilo pro letošní sezónu zcela novou část stálé expozice. V otevřené části muzea pod širým nebem vznikla, především dětem určená, výstava iniciativy Zálohujme.cz. Ta se zaměřuje na ekologii a udržitelnost výroby nápojů. Malí návštěvníci se díky interaktivním herním prvkům seznámí s takovými pojmy jako je třídění, recyklace, zálohový systém a cirkulární ekonomika. Dospělí návštěvníci si mohou znalosti rozšířit díky informačním panelům. Autorkou expozice je úspěšná česká výtvarnice a sochařka Veronika Kudláčková Psotková. „Společnost Mattoni 1873 navazuje na tradici a odkaz svého zakladatele, Heinricha Mattoniho, jenž byl ve své době opravdovým vizionářem. Usilujeme o co nejefektivnější a k životnímu prostředí nejšetrnější zacházení s nápojovými obaly. Cestou je dosažení plné cirkulární ekonomiky, tedy opakované lokální recyklace „z lahve do lahve. A právě tento princip chceme naší výstavou přiblížit dětem i jejich rodičům,“ říká Andrea Brožová, PR manažerka Mattoni 1873 a mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. Společnost Mattoni 1873 je zakládajícím členem iniciativy Zálohujme.cz, která sdružuje řadu firem, výrobců nápojů i ekologických neziskových organizací, které prosazují zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Ten považují za jeden z nezbytných článků procesu cirkulární recyklace „z lahve do lahve nebo „z plechovky do plechovky”. Děti si v Mattoni Muzeu prostřednictvím hravých úkolů vyzkouší, co vše je potřeba k tomu, abychom materiál z jedné PET lahve nebo plechovky mohli používat stále dokola, aby nekončil na skládkách. „Vytvořili jsme šest stanovišť, na kterých postupně vyprávíme příběh správné opakované cirkulární recyklace. Děti si tak zkusí velké cirkulární kolo, tabule ve tvaru nápojových obalů, na které mohou kreslit, tvorbu mozaiky z preforem s barevnými víčky, recyklační bludiště nebo přesýpací mapu evropských zemí se zálohovým systémem,“ popisuje autorka výstavy Veronika Kudláčková Psotková. Autorka výstavy Zálohujme.cz je zároveň spoluautorkou stálé expozice Mattoni Muzea a uznávanou sochařkou, pro kterou jsou typické velkoformátové drátěné sochy. Pravidelně vystavuje na jedné z největších mezinárodních výstav současného umění v Evropě – NordArt v Německu. Aktuálně vzbudila velký ohlas její socha Vinok, která levituje nad pražskou Dlouhou ulicí.