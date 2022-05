Kdyby radši hořelo

FAMUFEST Vstupenky si zakupte přes systém GoOut zde: Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné malé vesnici. Zatímco se nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu nedávno zemřela manželka. Věci se začnou měnit v momentě, kdy během Velikonočního jarmarku narazí dodávka do lidí. Řidič od nehody uteče dřív, než si ho stane někdo všimnout. Lidé jsou přesvědčení, že šlo o teroristický útok a sváteční náladu střídá atmosféra strachu, nenávisti a dezinformací, do které se místní obyvatelé včetně vystrašeného Standy propadají. Napomáhá tomu i Bróňa, který je o terorismu přesvědčen, a snaží se s tím něco udělat. Pocit nebezpečí mu vlévá novou krev do žil a z hasičského sboru se stává domobrana. Vstupné 120 Kč Délka akce: 84 minut Rok výroby: 2022 Datum lokální premiéry: 16. červen 2022 Datum světové premiéry: 16. červen 2022