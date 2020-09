Pravda / Krása / Posedlost /2 - Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století

Výstava prezentuje průřez českých autorů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary.

Toto období je spojeno s pojmem socialistického realismu a nechvalných 50. let 20. století, od roku 1957 vznikají umělecké skupiny, jejichž výstavy probíhaly za neustálého napětí, byly zakazovány. V 60. letech dochází k uvolnění ve společnosti a možnosti používat experiment, netradiční výtvarné techniky a materiál (Z. Sion, Č. Kafka, J. Kotík, M. Medek…), přináší možnost vystihnout nejniternější pravdy o lidském myšlení.

„Normalizační období“ sedmdesátých let 20. století vzalo celé řadě autorů právo na svobodnou tvorbu i existenční zázemí a uchylují se do ateliéru, místa, kde mohli svobodně tvořit. Přemýšleli o osudu člověka, kam se poděli emoce, prožitky, láska (T. Pištěk, P. Oriešková…). Společenské klima totalitního období sedmdesátých a osmdesátých let svírá existencionální úzkost (V. Adamec, V. Janoušek, V. Bláha…) břitký sarkasmus a humor můžeme spatřit v obrazech M. Rittsteina a A. Lamra.