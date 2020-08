Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné. Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým největším kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.