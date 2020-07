Výstava nese název „Legendy“ s podtextem „včera, dnes i zítra“, těšit se můžete na portréty známých osobností z minulosti i přítomnosti. Richard Švandrlík své grafiky tvoří ve stylu pop art, retro, psychedelic a podobně.

Jeho tvorba je ovlivněna hudbou, častokrát na portrétech zachycuje oblíbené hudebníky, jako byli například Jimi Hendrix, Frank Zappa nebo Bob Marley. Z výtvarného světa ho ovlivnil především český secesní malíř Alfons Mucha a britský výtvarník Alan Aldridge, který se proslavil tvorbou plakátů a obalů na desky pro takové skupiny jako byly The Beatles nebo The Who. Přijďte si prohlédnout zajímavé portréty v pestrých barvách ohraničených tmavou konturou se zajímavými dekorativními prvky.