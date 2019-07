Alex Selmeci – Tomáš Kocka – Katarína Bajkayová / Linked bodies in a container with water

Výstava tří zástupců aktuální košické scény, absolventů Fakulty umění zdejší Technické univerzity, tematizuje fenomén wellness.

Prostřednictvím objektů, symbolicky zastupujících reálné předměty procedur, instalace evokuje služby, které ozdravují tělo i mysl. Pokud návštěvník není schopen relaxovat a opustit roli, kterou zastává ve svém běžném životě, proces očisty nemusí proběhnout. V tomto případě nedochází ke „zpomalení" a mentální masáž může představovat až bolestivý úkon. Takoví narušitelé můžou negativně působit na ostatní návštěvníky wellness. Vnášejí do uzavřeného prostoru moment časovosti a dochází k uvědomění si tlaku z venkovního světa. Narušitelé mají svá rozdílná specifika - někdo se snaží v prostoru vydržet a přetrvat v něm, jiní se snaží za každou cenu dostat ven a vrátit se do svého běžného života. Jejich přítomnost nemusí být vždy viditelná a ostatní tak mohou pouze vnímat úzkostlivou atmosféru, kterou do prostoru vnáší.