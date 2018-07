Zeb One / Another Yard

Anglické substantivum yard označuje v graffiti komunitě specifické místo – uzavřený prostor, který slouží k odstávce vlakových souprav. V názvu výstavy ale tento termín nese poněkud jiný význam: také Zeb One (1982) v posledních letech směřuje někam, kde už je to tak trochu „jinej yard“. Patří totiž k těm několika málo autorům, kteří dokázali svou předchozí zkušenost s graffiti uplatnit originálním způsobem i ve své volné tvorbě a rozvíjet v ní jeho základní myšlenku, tj. práci s písmem. Jeho obrazům inspirovaným typografií, ale i estetikou architektonických půdorysů, vždy předchází kresebná skica, kterou pak autor s dokonalou přesností mechanicky převede na plátno. Během celého zdlouhavého procesu, náročného na trpělivost, musí být malba neustále pod racionální kontrolou; dokončené dílo pak budí dojem, že ani nevzniklo lidskou rukou. Ačkoli se zdá, že jsou jeho obrazy tvořeny zcela abstraktními geometrickými tvary, ve skutečnosti jde o konkrétní grafémy, které do nich autor zakódoval.