Benefiční koncert pro Sebastiena Maxe Křecha, který se potýká od svého narození s vadou poloviční obratle, se uskuteční 31. srpna v Přírodním amfiteátru na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší.

Devítiletý Sebastien je postižen silnou skoliózou, která ho neuvěřitelně limituje při jeho každodenním životě včetně mentálního postižení, které pramení z vývojových psychomotorických vad.

Cílem této akce je získání finančních prostředků, které umožní Sebikovi usnadnit život například speciálně upraveným vozidlem a na jeho podporu v léčbě.

Na Benefičním koncertu vás čeká bohatý program za podpory místních firem, spolků a města Rtyně v Podkrkonoší. Těšit se můžete na taneční vystoupení, ukázku bojového umění, malovaní na obličej, přehlídku exotického ptactva záchranné stanice Sunny Days a Papoušci v akci, jízdu na koloběžkách, tvořivou dílničku, ukázku historických vozidel a spoustu dalšího.

V hlavním programu vystoupí hudební skupiny: WAROVÁNÍ, EMREI´S (ex Wishmasters), THE LAST BAD DAY, SPITE inc. a SEBASTIEN! Po celou dobu benefiční akce se o vás postarají rtyňští hasiči se svým občerstvením!

Vstupné je dobrovolné.