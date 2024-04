Pohádková cesta v Hradci Králové

V jednom kouzelném lese se hned za sedmero borovicemi a starým bukem rozkládá velké království plné pohádkových bytostí, které děti dobře znají. Na trase je umístěno cca 10 stanovišť, kde se děti setkají se 2 - 3 pohádkovými bytostmi v nadživotní velikosti. Děti (případně rodiče) plní u pohádkových bytostí jednoduché úkoly, za které dostanou razítka do hrací karty. Na závěr čeká každého účastníka odměna. Vhodné pro děti 0 - 8 let.

Vstupné: Předprodej: 100-120 Kč/dítě, 100-120 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma a nemusí mít rezervaci) Na místě: 150 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace) 8.30 - 10.30 předprodej (po vyplnění formuláře vám přijdou platební údaje, platba do 3 pracovních dnů) od 10.45 do 11.15 bude možné koupit vstupenky na místě. Předprodej vstupenek zde: https://rb.gy/ps3yxl Časy rezervací (předprodeje) jsou od 8.30 do 10.30. Od 10.45 do 11.15 mohou účastníci chodit bez rezervací a koupit si vstupenky přímo na místě. Výhodou rezervací je nižší počet účastníků a menší fronty. Po uhrazení je rezervace považována za závaznou. Vstupné vracíme do 20. 5. 2023. Po tomto datu už vám nezbude nic jiného než vstupenky vyšmelit:). Start: GPS: 50.2071419N, 15.8969403E (kousek od zastávky Hájovna), Pod Haltýřem 62, Hradec Králové.

Akce se nekoná v areálu kempu Stříbrný rybník, nejezděte ani do Svinar – tam začátek trasy není. Délka trasy cca 2,5 km. Trasa je sjízdná i s kočárkem. Doporučujeme nafukovací kolečka, ale odhodlané matky to dají vždycky. Parkování a doprava: Využijte parkoviště u Stříbrného rybníku. Městská doprava bus č. 11 a 17 zastávka Hájovna (na znamení). Rodiče ručí za děti po celou dobu konání akce. Akce se koná za každého počasí.