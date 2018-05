Královehradecká muzejní noc

Srdečně Vás zveme na 11. ročník Královéhradecké muzejní noci, která se koná v pátek 18. května 2018 a zařazuje se do celorepublikového cyklu muzejních nocí. Celá akce je zcela zdarma a otevírá dveře do zdejších muzeí a galerií. Do letošního ročníku se zapojují tyto instituce:

• Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“

• České farmaceutické muzeum Kuks

• Muzeum PETROF

• Galerie moderního umění v Hradci Králové

• Muzeum války 1866 na Chlumu

• Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

• Muzeum parních strojů

INFORMAČNÍ CENTRUM OBNOVITELNÉ ZDROJE A MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA „HUČÁK“

V rámci Muzejní noci bude 18. května 2018 přístupná i malá vodní elektrárna na Labi „Hučák“ a Informační centrum Obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové. Nádherně osvětlená secesní budova bude lákat návštěvníky na noční prohlídky od 18 do 24 hodin. Těšíme se na všechny zájemce o prohlídku. Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové slaví v letošním roce JUBILEJNÍ 10. VÝROCÍ.

MUZEUM PETROF, PETROF GALLERY

Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI

Vážení milovníci hudby a příznivci firmy PETROF,

přijďte s námi prožít příběh slavné české rodiny a prohlédnout si ty nejzajíma­vější exponáty z historie i současnosti české firmy PETROF.

Základním stanovištěm pro Vás bude nová budova kulturního centra PETROF Gallery, která je součástí továrny PETROF. V ní je možné spatřit jeden z největ­ších a nejmodernějších showroomů s piany ve střední Evropě, hudební kavárnu i multifunkční halu. Odkryjeme vám spletité osudy všech pěti generací rodiny a mistrů klavírníků, kteří pro vás již od roku 1864 v Hradci Králové staví ty nejkvalitnější nástroje. V Muzeu PETROF si můžete prohlédnout unikátní pianina od historických až po nejnovější modely. Čekají Vás jedinečné klavíry včetně těch samohrajících.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

MODERNÍ UMĚNÍ PRO KAŽDÉHO

SVĚTELNÁ MALBA

Děti si mohou ve výtvarném ateliéru zkusit světelnou malbu nebo ze zajíma­vých materiálů vytvořit prostorové objekty inspirované energií a pohybem linií. Podnět k tvorbě mohou načerpat ve 4. patře na výstavě Energie prvotní čáry.

KONCERT PRO NŮŽKY, PAPÍR A LEPICÍ PÁSKU

V průběhu muzejní noci vznikne našimi společnými silami s pomocí papíru, nůžek a lepicí pásky výtvarné dílo – velkoplošný papírový reliéf inspirovaný královéhradeckými budovami a jejich střechami.

OBRAZ PRÁVĚ PRO VÁS

Váháte, zda je mezi díly moderních a současných umělců nějaké dílo, které by se Vám mohlo líbit? Bojíte se, že umění nerozumíte? Neváhejte a nebojte se: pomocí jednoduchého rozcestníku zjistěte, který obraz či socha je tu právě pro Vás. Zábavnou formou tak rychle najdete dílo, které by Vám mohlo být blízké, a k jeho pochopení pro Vás naši kurátoři připravili krátké vysvětlení.

Nevěříte, že je to možné? Přijďte se osobně přesvědčit...

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM

KOUZLO APATYKY

Mimořádně pouze pro tuto dnešní noc je připravena rozšířená komentovaná prohlídka (cca 1 hodina) stálé expozice „KOUZLO APATYKY“ s pestřejší nabídkou ukázky práce lékárníka – výroba tablet, mastí, čípků, pilulek atd.

Prohlídky budou začínat v 19:00, 20:00 a 21:00 (doporučujeme teplejší oblečení)

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

MUZEJNÍ NOC V MUZEU VÁLKY NA CHLUMU

Tradičně zapojené Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo bohatý program pro děti a dospělé v Muzeu války 1866 na Chlumu.

Pro zájemce bude připraven autobus od Muzea východních Čech, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové, který je přepraví na Chlum. Zde bude připraven bohatý program a návštěvníci se mohou například těšit na ukázku boje pruského a rakouského vojáka nebo na ukázku kování koně. Také je připravena prezentace jezdeckých sedel a husarské patrontašky a přednáška o bitvě u Střezetic v nečekaných souvislostech, kterou přednese Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. Pro zájemce bude promítán dokument Muži z aleje mrtvých v kinosále muzea a mladší návštěvníci si mohou po setmění užít lampiónový průvod.

Návštěvníci se také budou moci občerstvit v kavárně, která se bude nacházet v budově informačního centra. Zpáteční autobusy budou připraveny okolo 22.00 a 23.00 hodiny. Zpáteční jízdné za přepravu autobusem bude jednotných 30,- Kč.

Na zdi historické budovy Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží v Hradci Králové se mezi 21.30 a 22.00 uskuteční večerní promítání, které zmapuje historii i nejbližší budoucnost muzea.

Do Královéhradecké muzejní noci jsou se svým pestrým programem zapojeny také Galerie moderního umění v Hradci Králové, České Farmaceutické Muzeum Kuks, Muzeum PETROF, Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna „Hučák“, Muzeum parních strojů a Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUZEJNÍ EXPOZICE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Při příležitosti 150. výročí příjezdu prvního parního vlaku na území dnešní České republiky byla otevřena muzejní expozice, kterou provozovatel – Správa železniční dopravní cesty – v roce 2001 reinstaloval v areálu firmy Signalmont s.r.o. Hradec Králové. Expozice ve venkovní a vnitřní části soustřeďuje techniku od počátků železnice po současnost. Většina unikátních exponátů je zprovozněna, návštěvník má tak možnost získat informace o zařízení, zajišťujícím bezpečnou jízdu vlaků.

MUZEUM PARNÍCH STROJŮ

Jan Tomek vystavuje svou sbírku z 19. století, která čítá kolem dvou stovek parních strojů, v suterénu svého rodinného domu a také na zahradě, kde po­stavil industriální pavilón. Muzeum páry rozhodně nepřehlédnete. Přímo před domem je totiž umístěn desetiapůltunový parní stroj z cukrovaru Syrovátka.

Návštěvníci uvidí také modely, které sloužily jako hračky pro děti zejména ně­meckých bohatých rodičů. Ve sbírce jich je 136 a téměř každý z nich má svůj příběh. Nejstarší parní strojek je z roku 1892, kdy je začaly vyrábět německé hračkářské továrny. Můžete tu vidět například i praktický model textilní továrny z 19. století. Je podivuhodné, jak složité bylo uvést továrnu do chodu. Už ve čtyři hodiny ráno nastoupili topiči a roztopili pod kotly parních strojů. Teprve potom mohli nastoupit další, kteří ke své práci potřebovali takto získanou energii.