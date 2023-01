Anime Superstars v Hradci Králové

Konnichiwa všem fanouškům japonské animace, kultury a samozřejmě hudby! Orchestr 38 SAMURAI Vás co nejsrdečněji zve na ohromující vizuální show „Anime SuperStars“ v rámci svého evropského turné v roce 2023. Od klasických mistrovských děl Hayao Miyazakiho až po mystické postavy Tetsura Arakiho... Více než 20 soundtracků z nejslavnějších animovaných seriálů zaplní kulturní prostor vašeho večera.

Čeká Vás hudba z Naruto, Attack On Titan, Howl’s Moving Castle, Spirited Away, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, Domestic Girlfriend, One Punch Man, Bleach, Cowboy Bebop, Hellsing, Princess Mononoke, Fullmetal Alchemist, Death Note a dalších.

Orchestr 38 SAMURAI - 38 plný umění vášnivě oddaných umělců, je symfonický crossover vytvořený mladými, ambiciózními hudebníky.



