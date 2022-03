Zahájení hlavní sezóny

Zajímají vás hračky z dob minulých a předešlých? Navštivte muzeum hraček Stuchlíkovi.



Toto muzeum najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově,

Ulice u Mlýna 1437.

Naleznete zde unikátní sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého

století včetně velkého starožitného funkčního kolejiště s mašinkou a vagónky z roku

1913. V dnešní době disponuje muzeum více jak tisíci hraček. Sbírka je již takového rozsahu, že

patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice. Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěžní úkoly o sladké odměny.

Neváhejte a přijeďte si s námi zavzpomínat, zasoutěžit a pokochat se všemi exponáty. Sbírka se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů. Pro návštěvníky je připraveno mnoho lahůdek.

Takto rozsáhlá sbírka je k vidění pouze v našem muzeu a stojí určitě za Vaši návštěvu.

Muzeum během roku také pořádá různé akce pro děti i pro dospělé.



Otevírací doba pro rok 2022:

Květen vždy pondělí až pátek od 10 hod do 14 hodin

Červen až září vždy od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Prosinec vždy od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Prosincové pátky noční prohlídky od 18 hod do 22 hodin

Pro jiný termín prohlídky volejte na tel. číslo 608 985 477 propagace a marketing

muzea – Michaela Bousová DiS.

Pro výkup hraček a nabídku hraček do expozic volejte na tel. číslo 604 554 114 -

- Hana Stuchlíková